Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ

10.10.2021 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане открыли счёт на девятой минуте матча, в сольном проходе это сделал Робин Пресс. Но затем ещё до первого перерыва «бело-голубые» смогли не только сравнять счёт, но выйти вперёд. В течении двух минут Егор Брызгалов и Дмитрий Рашевский по разу поразили ворота Константина Шостака.

В начале второго периода Даниил Вовченко реализует большинство «Северстали» и вновь сравнивает счёт. А в середине матча воспитанник череповецкого хоккея, ныне нападающий «Динамо» Вадим Шипачев забрасывает шайбу в то время, когда у «бело-голубых» на площадке было на одного игрока больше, принося тем самым победу своей команде 3:2. Отметим, что для череповчан это уже четвертая игра в октябре и четвертое поражение подряд.

– Хотелось бы своим ребятам сказать, что они молодцы. Они были мужиками всю игру. Конечно, надо забивать. Хоккей – мужская игра, поэтому своим мужикам скажу «спасибо». Идём дальше, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут 11 октября. Завтра «желто-черные» скрестят клюшки с нижегородским «Торпедо».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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