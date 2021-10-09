Завершен капитальный ремонт автотрассы А-119 от Вологды до Молочного

Завершен капитальный ремонт автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск от Вологды до Молочного.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, это самый крупный объект дорожной сферы Вологодчины в этом году. Участок протяженностью 8,7 километров стал вдвое шире, безопаснее и комфортнее. Его ввод в эксплуатацию символизировала колонна грузовых автомобилей, пущенная по обновленному мосту у деревни Семенково.

– Все, что сегодня происходит на сети дорог Вологодской области – это революция в дорожном строительстве. Мы ежегодно вводим сотни километров отремонтированных и вновь построенных дорог. Мы уже полностью решили проблему въезда и выезда из Вологды в сторону Архангельска, Череповца и Санкт-Петербурга, Москвы. Сегодня эта проблема снята и в сторону Вытегры и Кириллова. Открытый участок позволит в разы увеличить транспортную доступность: плотность потока транспорта снизилась, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность, – отметил Олег Кувшинников.

Инфраструктурный проект по капитальному ремонту автодороги стоимостью свыше 2,3 миллиардов рублей был реализован за три года по инициативе главы региона.

Решение расширить автотрассу было обосновано её высокой загруженностью. В выходные дни пиковые нагрузки составляют до 30 тысяч автомобилей в сутки.

Работы выполнила компания «ВАД», заказчик – подведомственное Росавтодору учреждение Упрдор «Холмогоры».

– Федеральной сетью А-119 мы занимаемся с 2014 года и очень ждали ремонта именно этого участка для того, чтобы разгрузить подъезд к Вологде. Мы внимательно подошли к проектированию и учли все моменты для удобства водителей и пешеходов. Быстро и качественно решили ситуацию с переносом сетей, магистрального газопровода. Фактически работы завершены за два года, к реализации было привлечено множество различных специалистов. Успех проекта обусловлен налаженным взаимодействием с Росавтодором, Правительством области, подрядчиком, энергетиками, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров.

Теперь трасса стала четырехполосной с верхним слоем из современного плотного асфальтобетона и укрепленными обочинами. Специальные новые полукольца-развороты в районе поселка Майский позволяют водителям поворачивать в поселок и возвращаться на трассу, не выезжая на полосы встречного движения. Отвод воды в случае обильных осадков обеспечит система ливневой канализации.

Для удобства пассажиров общественного транспорта установлены 10 новых остановочных павильонов, обустроены тротуары и пешеходные дорожки, три подземных пешеходных перехода – инновационное для Вологодчины техническое решение. В темное время суток трассу освещают около 460 светодиодных светильников.

– Здесь решена одна из наиболее острых проблем безопасности – разделены потоки транспорта, полностью убрано пешеходное движение. Будет спокойно и комфортно всем участникам движения, – говорит первый заместитель генерального директора АО «ВАД» Виктор Перевалов.

Финальной точкой реализации инфраструктурного проекта стал пуск моста через реку Вологду вблизи архитектурно-этнографического музея «Семёнково». Раньше здесь были только две полосы движения. Еще две полосы фактически достроили «с нуля» за счет капитального ремонта старого моста, который расположен левее и давно не использовался. Оба моста привели в порядок за два года, стоимость этих работ составила порядка 300 миллионов рублей.

Кроме того, при поддержке областного Правительства, Росавтодора, Упрдор «Холмогоры» и Корпорации развития Вологодской области на 10-м километре автодороги вблизи поселка Майский появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса (МКДС). Объект открыли 9 октября при участии Губернатора.

Этот комплекс позволяет обеспечить автомобилистов всем необходимым за одну остановку и совмещает в себе: АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску полуфабрикатов и другой продукции для сети придорожных объектов общепита. Этот инвестиционный проект стоил более 275 миллионов рублей, он направлен на повышение безопасности и комфорта дорожного движения.

На площадке ЭЗС смогут одновременно заряжаться два электрокара, пропускная способность в течение суток составит от 50 до 100 автомобилей. Особенностью АЗС является высокая производительность – до 350 заправок в сутки, а также цифровой формат работы.

– Новый объект на трассе А-119 стал второй интерактивной станцией сети «Газпромнефть» в области и 46-й в России. До конца 2023 года в Вологодской области планируется открыть ещё две станции в новом интерактивном формате, – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Этот МКДС построен в регионе по программе Росавтодора согласно Генеральной схеме размещения объектов дорожного сервиса, которая содержит почти 900 объектов по стране. Реализация программы позволяет решать проблему неравномерного распределения таких объектов на всем протяжении федеральных автомобильных дорог России.

