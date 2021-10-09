Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»

09.10.2021 [Общество]

Главный внештатный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова провела прямой эфир и ответила на многочисленные вопросы вологжан о распространения в регионе коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний.

– У нас наступила осень. Это начало подъема сезонных вирусных инфекций. Каждый год в период формирования коллективов идет ухудшение эпидситуации по ОРВИ. У нее большой спектр возбудителей. Но среди них превалирует именно коронавирусная инфекция. Кроме того, мы отмечаем рост заболеваемости COVID-19, вовлекается все больше трудоспособное население. Сегодня важно предпринять все возможные шаги, чтобы стабилизировать ситуацию, – отметила Татьяна Курганова.

По мнению Татьяны Юрьевны один из таких способов стабилизации ситуации – вакцинация, причем и от СOVID-19, и от сезонного гриппа.

– Одновременно делать прививку от коронавируса и гриппа не разрешается, потому что эти инфекции несовместимы. Оптимальный интервал между прививками составляет 1 месяц. Причем, если обе прививки не сделаны, рекомендуется начинать с вакцинации от коронавируса, – говорит  Татьяна Курганова.

Медик также рассказала о том, что важно прививать детей. Вакцину от коронавируса можно делать только после с 18 лет, зато от гриппа – с одного года. И этим правом, по мнению Кургановой, важно воспользоваться.

Многих вологжан, которые переболели, но не имеют официальных документов о перенесённом коронавирусе, сейчас волнует вопрос, при каком количестве антител допускается вакцинация.

– На сегодняшний день нет четких понятий, что такое защитный титр антител, как он вас защитит. Сегодня есть четкая позиция ВОЗ, Министерства здравоохранения, что в период массовой иммунизации наличие антител не является медотводом от вакцинации. Прививка показана всем – и переболевшим коронавирусом, и нет, – отметила Татьяна Юрьевна.

На вопросы о вакцинации во время беременности эпидемиолог посоветовала обратиться на индивидуальную консультацию к врачу. При этом добавила, что сама беременность не является противопоказанием к иммунизации.

– Кормящие матери не подлежат вакцинации. Обезопасить кормящую женщину поможет коллективная иммунизация: если все члены семьи будут привиты, риск заболеть будет минимальным, – добавила Курганова.

По словам пресс-службы правительства Вологодской области, сейчас за эффективностью разных вакцин против новых вариантов коронавируса внимательно следят во всем мире, в том числе в России.

Эксперт прокомментировала самые распространенные мнения по теме.

«Не доверяю вакцине, которую тестируют меньше года».

– Действительно, вакцина разрабатывалась экстренно. Но те методики, по которым создавалась вакцина, не новы, использовались наработки изготовления вакцин от особо опасных инфекций. Они прошли все испытания, научно доказана эффективность используемых у нас препаратов, – говорит медик.

«Вакцина защищает конкретного человека, а на распространение не влияет»

– Цель массовой иммунизации – создать коллективный иммунитет. Рециркуляция возбудителя заболевания от человека к человеку прекратится, когда каждый будет защищён.

«Прививки делают организм слабее»

– Нет, но прививка от коронавируса защищает только от него, прививка от гриппа – только от гриппа. Риск заболеть ОРВИ по-прежнему остаётся, но она протекает легче и без тяжёлых последствий, как грипп и COVID.

По словам Татьяны Юрьевны, обязательная иммунизация, как способ борьбы с пандемией, была принята на основании того, что в регионе не прекращается рост заболеваемости и уровень показателей выше, чем в других субъектах РФ.

– Обязательная иммунизация групп риска является важным профилактическим мероприятием и должна положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию региона. Список категорий граждан, которым показана вакцинация, обширный, но все они связаны с нахождением работников в местах массового скопления людей, – добавила Татьяна Курганова.

Весь эфир со специалистом вы можете посмотреть по ссылке.

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Тэги: коронавирус, вакцинация, грипп

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