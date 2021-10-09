88-летняя женщина погибла в пожаре в Череповце минувшей ночью.
Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире по адресу: Череповец, Московский проспект, 58 поступило в 01:43 9 октября. Квартира находилась на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома.
– Площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем повреждены внутренняя отделка комнаты, напольное покрытие, кровать, закопчен коридор, кухня. Погибла собственница квартиры женщина 1933 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Двое жильцов этой квартиры спаслись из огня ещё до прибытия пожарных.
Причина возникновения пожара пока выясняется.
В ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 23 человека личного состава.