88-летняя женщина погибла в пожаре в Череповце

09.10.2021 [Происшествия]

88-летняя женщина погибла в пожаре в Череповце минувшей ночью.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире по адресу: Череповец, Московский проспект, 58 поступило в 01:43 9 октября. Квартира находилась на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома.

– Площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем повреждены внутренняя отделка комнаты, напольное покрытие, кровать, закопчен коридор, кухня. Погибла собственница квартиры женщина 1933 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Двое жильцов этой квартиры спаслись из огня ещё до прибытия пожарных.

Причина возникновения пожара пока выясняется.

В ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 23 человека личного состава.
 

Тэги: пожар, погиб при пожаре, погибла во время пожара

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