Выставка «наивной» живописи московского художника Валерия Бабина открылась в Вологде

09.10.2021 [Культура]

Выставка «наивной» живописи московского художника Валерия Бабина открылась в Вологде в арт-галерее «Красный мост».

Валерий Бабин живёт и работает в Москве. Он родился в 1945 году на Урале в городе Берёзовский Свердловской области. Окончил живописное отделение Свердловского художественного училища имени Шадра, затем окончил художественный факультет Московского полиграфического института. С 1967 года участвует в отечественных и зарубежных выставках. В 1979 году вступил в Союз художников России.

– Живопись, по слову Платона – форма немоты, молчания, образ молчания. Как это искусство молчания перевести в диалог художника и картины и далее – картины и зрителя, как через пластику сказать о самом сокровенном, как научиться молчать о сокровенном вместе со зрителем? Вот и в 75 лет вопросов больше чем ответов. Воробей на подоконнике, снег за окном непостижимо вмиг могут опрокинуть настоящее в прошлое, в детство; стать точкой отсчета в перспективе времени. Мне думается: живописи дано превращать быт в бытие. И надежда на то, что найдется родственная душа, которой понятны эти смутные мечтания, пока еще не покидает меня, – говорит Валерий Бабин.

Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево», Вологодской областной картинной галерее, а также других известных музеях страны, в частных коллекциях в России и за рубежом.

– Проникнутая внутренней собранностью, лишенная всякого форсирования и торопливости, живопись Валерия Бабина обладает своей энергетикой, – пишет о работах художника доктор искусствоведения, профессор Игорь Светлов. – Остро определяется в его работах отношение «большого» и «малого» пространства, откровенности и замкнутости. Микромир деревенских изб и огородов соотнесен с широким планом природы и вселенской жизни. Колорит, то проникнутый озаренностью мира в зажигании зеленых и красных тонов, то пронизанный нарастающей тревогой, благодаря вторжению в сбалансированный цветовой ритм агрессивных темных пятен, — еще одна грань постоянно поддерживаемого художником поэтического напряжения. Созерцание живописи Бабина рождает ощущение укорененности, вечности самых основных жизненных процессов. 

Посетить выставку можно до 28 ноября в арт-галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143. Режим работы: ежедневно, с 10.00 до 18.00. Выходной – пятница. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, художник, живопись

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