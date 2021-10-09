83-летняя женщина погибла в пожаре в Вологодской области

83-летняя женщина погибла в пожаре, который произошел ночью 9 октября в деревне Депо Девятинского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном деревянном доме на улице Архангельский тракт поступило в 00:35.

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

– Повреждена внутренняя отделка жилой части дома и имущества. Погибла собственница дома – женщина 1938 года рождения (проживала в доме одна), – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара пока устанавливается.

В ликвидации были задействованы 4 единицы техники, 8 человек личного состава, из них 3 человека ДПО.

