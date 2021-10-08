Минюст признал Bellingcat, MNews и девять человек СМИ-иноагентами

08.10.2021 [Политика]

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов, три компании, девять журналистов и учредителя Центра защиты прав СМИ.

В их числе компания-владелец расследовательской группы Bellingcat — «Stichting Bellingcat». Данная группа расследовала отравление Навального и крушение рейса MH17. Кроме них иноагентами признаны компания-учредитель издания «Кавказский узел» ООО «Мемо» и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation — владелец интернет-издания MNews.world.

Среди журналистов, которые признаны иноагентами, — бывшие и действующие сотрудники Русской службы BBC, «Дождя», «Настоящего времени», издания «7×7», «Север. Реалии», «Проекта».

Это Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников, Елизавета Сурначева.

Учредитель Центра защиты прав СМИ, один из сильнейших медиа-юристов, автор многих учебников по журналистике Галина Арапова, так же признана СМИ-иноагентом. 

«Дождь», «Настоящее время», Центр защиты прав СМИ, «Север. Реалии» были ранее признаны в России иноагентами. «Проект» признан нежелательной организацией.

Тэги: СМИ, свобода слова

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