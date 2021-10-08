Житель Архангельской области погиб при столкновении внедорожника с КАМАЗом под Тотьмой

По информации пресс – службы регионального УМВД, ДТП случилось во втором часу для на территории Тотемского района.

Как сообщается, 49-летний водитель КАМАЗа, чтобы избежать столкновения с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем, выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Хендай» под управлением 29-летнего жителя Архангельской области.

В результате ДТП водитель «Хендай» погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.