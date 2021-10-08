«Магистраль» взыскала с бюджета города Вологды 47 млн рублей за вывоз снега

В конце сентября и в начале октября компания Магистраль через Арбитражный суд Вологодской области взыскала с МКУ "Служба городского хозяйства» 19 миллионов и 11 миллионов рублей за снег, который вывезла из города марте.

Так, 30 сентября ООО «Магистраль» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Департаменту о взыскании задолженности за дополнительно выполненные работы по вывозу снега в рамках муниципального контракта № 195, который был заключен 28 сентября прошлого года.

Контракт был заключен на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории центральной части, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново, села Молочное города Вологды.

По условиям контракта подрядчик принял на себя обязательство выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на территории Вологды.

Сумма контракта составила 151 822 855 рублей 81 копейку. В рамках контракта были согласованы работы по вывозу снега в объеме 70 000 куб.м. Стоимость данных работ составила 24 850 000 рублей. Уже 22 января этого года Магистраль сообщила городу, что работы по вывозу снега выполнены в полном объеме. Однако, чиновники, обязали фирму обеспечить безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети.

В итоге Магистраль обратилась с иском в суд, ссылаясь на то, что в марте 2021 года были выполнены дополнительные работы, не учтенные в контракте. Чиновники не оспаривали иск.

"В судебное заседание представлено признание иска взыскать с муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» 19 685 008 рублей 81 копейку задолженности за март 2021 года в рамках муниципального контракта от 28.09.2020 № 195", - говорится в решении суда.

30 сентября арбитражный суд взыскал эти деньги с МКУ "Служба городского хозяйства". Если учреждение не сможет покрыть долг, то его будут взыскивать с департамента городского хозяйства админситрации города Вологды

Таким же образом 6 октября фирма взыскала 11 506 524 рубля 12 копеек за вывоз снега дополнительно на территории Заречной части и микрорайона Прилуки города Вологды. На содержание этой части города между департментом и Магистралью был заключен отдельный контракт на сумму 39 730 258 рублей 43 копейки. 7 100 000 рублей из этой суммы были заложены на вывоз 20 000 кубов снега. Лимит так же был исчерпан в уже в январе. Чиновники иск как и в предыдущем случае не оспорили и Магистраль успешно взыскала эти деньги.

Аналогичным образом были взысканы 17 034 409 рублей 12 копеек за снег, вывезенный в феврале.

