Вологжанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

08.10.2021 [Спорт]

На дистанции 500 метров среди девушек 16 - 17 лет вологжанка Дарья Кренделева заняла второе место, показав результат 42,04 сек. Всего 16 сотых секунды Дарья уступила победительнице Елизавете Губаревой из Московской области. На третьем месте представительница Мурманской области.

Отметим, что Дарья Кренделева тренируется у вологодского тренера Ильи Невского.

«Кубок Коломенского Кремля» проходит в подмосковном городе Коломна с 7 по 9 октября, в нем принимают участие более 250 спортсменов (женщины, мужчины, юниоры, юниорки 18-19 лет, юноши, девушки 16-17 лет) из 24 субъектов России.

Тэги: коньки, серебро

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