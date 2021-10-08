В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево

08.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя ВАЗ-2115.

«Полицейские заметили автомобиль у площади Бабушкина и приказали водителю остановиться. Мужчина проигнорировал требование полицейских и стал скрываться от преследования. В результате погони водитель легковушки не справился с управлением и на перекрестке Советского проспекта и ул. Зосимовской допустил наезд на дерево», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что задержанный — 26-летний вологжанин — ранее неоднократно привлекался за пьяное вождение. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: пьяный водитель, ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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