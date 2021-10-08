Депутаты ЗСО призвали вологжан вакцинироваться

08.10.2021 [Общество]

Напомним, в области введена обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. Поставить прививку должны государственные, муниципальные служащие и работники подведомственных учреждений, сотрудники образовательных организаций, медицинские работники, сотрудники социального обслуживания, торговли, общественного питания, банковских услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, салонов красоты, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, МФЦ, а также театров и кинотеатров.

Депутаты Законодательного собрания области отмечают, что пройти вакцинацию необходимо каждому.

«Делать или не делать прививку от коронавируса, для меня вопрос не стоял. Однозначно, делать. Еще до постановления вологодского управления Роспотребнадзора, принял участие в вакцинации, - рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко. - Никаких побочных эффектов не обнаружил после введения ни первого, ни второго компонента вакцины. Теперь могу спокойно работать, встречаться с разными людьми и знать, что защищен. Призываю всех принять участие в вакцинации. Только так вы сможете защитить себя, своих родных. Только так мы остановим распространение опасного заболевания».

Депутат ЗСО Алексей Маслов также сделал прививку.

«Ситуация затронула моих родителей. Еще в конце 2020 года они заболели ковидом. Болезнь протекала тяжело, лечиться пришлось в моногоспитале. Более того, достаточно долго длился для них и восстановительный период. Поэтому, когда подошло время вакцинироваться, они сделали прививку. Понимал, что и мне необходимо вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии, - рассказал Алексей Маслов. - Сегодня ситуация с пандемией тяжелая, победить болезнь, пока не выработается коллективный иммунитет, практически нереально. Чтобы оставаться здоровыми, необходимо сделать прививку.»

Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению, главный врач областной больницы №2 в Череповце Андрей Пулин отметил, что вакцинация – самый безопасный способ получить иммунитет к болезни.

«Научить» организм распознавать возбудителя COVID-19 и бороться с ним можно двумя способами: переболеть (возможно, в крайне тяжелой форме с малоприятными для здоровья последствиями) или привиться. Я выбрал вакцинацию: этим летом привился двухкомпонентным «Спутником V» – перенес легко и сейчас чувствую себя прекрасно. Я уверен в правильности своего решения и рекомендую всем прийти в пункты вакцинации и защитить себя и своих близких от коварного заболевания, - подчеркнул врач. - Массовая вакцинация поможет нам сформировать коллективный иммунитет и быстрее вернуться к привычному образу жизни».

Парламентарии, которые еще не привились, также планируют принять участие в вакцинации.

«Многие говорят, что обязательная иммунизация излишняя. Но пандемия не отступает. Заболеваемость высокая, и, к сожалению, не для всех заболевание проходит легко. Испытал это на себе – в конце ноября прошлого года попал в моногоспиталь №2 в Вологде. Было трудно – все симптомы коварной болезни прочувствовал лично. И повторить – нет абсолютно никакого желания! Поэтому принял решение о вакцинации, - рассказал председатель комитета по регламенту и депутатской деятельности Павел Горчаков. - Сейчас сдаю необходимые тесты. Антитела пока есть. Но вакцина позволит поддерживать защиту и дальше. А значит, лучше не откладывать. Поэтому уже на следующей неделе сделаю прививку».

Председатель комитета по экологии и природопользованию, советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Людмила Гусева отметила, что положительный эффект вакцинации уже подтверждается фактами.

«Да, прививка не исключает возможность заражения коронавирусом. Но она определенно помогает минимизировать риски, в том числе тяжёлых и критических последствий ковида. Красноречивее любых слов - факты. Это ярко подтверждает пример компании «Северсталь», в которой я тружусь. На данный момент привиты более 20 000 сотрудников череповецкой площадки. При этом уровень госпитализации наших работников ничтожно мал: среди пациентов моногоспиталей в тяжелом состоянии и на ИВЛ нет ни одного металлурга. Если бы мы имели такой процент вакцинировавшихся по городу, думаю, нам бы не пришлось обсуждать перспективы открытия четвёртого моногоспиталя. Прошу каждого проявить сознательность, доверять не слухам, а фактам, позаботиться о себе и своих близких».

Сейчас в регионе развернуты 145 пунктов вакцинации, в том числе 22 мобильных. Необходимый запас вакцины в регионе имеется.

Тэги: ЗСО, вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке

Похожие новости

На Вологодчине упростили выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам

Соответствующие поправки в закон приняты на сессии Законодательного собрания

357
0

За жестокое обращение с животными планируется установить административную ответственность

Проект федерального закона поддержан депутатами вологодского ЗСО

917
0

В области увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ

Соответствующие поправки в бюджет области приняты на сегодняшней сессии ЗСО

1063
0

Бюджет Вологодской области бьет рекорды

Поправки в бюджет 2021 года утверждены сегодня на сессии Законодательного собрания области

748
0

Компенсация за сжиженный газ может увеличиться больше, чем в два раза

Законопроект о повышении ЕДК за приобретение сжиженного газа в баллонах поддержан в ЗСО

703
0

Депутатский состав ЗСО Вологодской области помолодел на 7,5 лет

Теперь средний возраст парламентариев составил 49 лет

1095
0

За экологию в законодательном собрании Вологодской области будут отвечать представители Северстали и ЧФМК

Такое решение было принято на первой сессии ЗСО

706
0

Вопрос увеличения компенсации на сжиженный газ рассмотрят на первой сессии нового созыва ЗСО

Документ прошел согласование в правительстве области и поступил в региональный парламент

683
0

В Вологде заложили первый камень будущего бассейна ВоГУ

Здание будет состоять из трех этажей, чаша размерами 25х16 метров, глубиной от 1,2 до 1,8 метров – в общей сложности пять основных и две вспомогательные дорожки

1454
0

Улицу Гагарина в Кириллове отремонтируют в этом году по просьбам жителей

Ремонт будет проведен в рамках проекта «ГРАДСОВЕТЫ: Общее дело!»

1928
0

Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение

Теперь он находится по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А. Работает по предварительным заявкам

1467
0

ФОКОТы, которые строятся у школ в Вологде, должны быть сданы к 1 сентября

Изначально в городе планировали создать четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, но потом было решено увеличить их количество до 12

1534
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин при задержании выбросил свёрток с наркотиками
Вологжанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево
Депутаты ЗСО призвали вологжан вакцинироваться
Желая купить экскаватор, житель Усть-Кубинского района отправил мошенникам больше миллиона рублей
Небольшие дожди обещают синоптики в выходные в северных и восточных районах области
Стоимость капремонта может вырасти на четверть
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3422
0
08.10.2021 [БлогоVO]

Кто ж знал, что убийство Анны Политковской — это начало убийства всей независимой прессы в России

166
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

169
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика