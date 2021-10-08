Депутаты ЗСО призвали вологжан вакцинироваться

Напомним, в области введена обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. Поставить прививку должны государственные, муниципальные служащие и работники подведомственных учреждений, сотрудники образовательных организаций, медицинские работники, сотрудники социального обслуживания, торговли, общественного питания, банковских услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, салонов красоты, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, МФЦ, а также театров и кинотеатров.

Депутаты Законодательного собрания области отмечают, что пройти вакцинацию необходимо каждому.

«Делать или не делать прививку от коронавируса, для меня вопрос не стоял. Однозначно, делать. Еще до постановления вологодского управления Роспотребнадзора, принял участие в вакцинации, - рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко. - Никаких побочных эффектов не обнаружил после введения ни первого, ни второго компонента вакцины. Теперь могу спокойно работать, встречаться с разными людьми и знать, что защищен. Призываю всех принять участие в вакцинации. Только так вы сможете защитить себя, своих родных. Только так мы остановим распространение опасного заболевания».

Депутат ЗСО Алексей Маслов также сделал прививку.

«Ситуация затронула моих родителей. Еще в конце 2020 года они заболели ковидом. Болезнь протекала тяжело, лечиться пришлось в моногоспитале. Более того, достаточно долго длился для них и восстановительный период. Поэтому, когда подошло время вакцинироваться, они сделали прививку. Понимал, что и мне необходимо вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии, - рассказал Алексей Маслов. - Сегодня ситуация с пандемией тяжелая, победить болезнь, пока не выработается коллективный иммунитет, практически нереально. Чтобы оставаться здоровыми, необходимо сделать прививку.»

Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению, главный врач областной больницы №2 в Череповце Андрей Пулин отметил, что вакцинация – самый безопасный способ получить иммунитет к болезни.

«Научить» организм распознавать возбудителя COVID-19 и бороться с ним можно двумя способами: переболеть (возможно, в крайне тяжелой форме с малоприятными для здоровья последствиями) или привиться. Я выбрал вакцинацию: этим летом привился двухкомпонентным «Спутником V» – перенес легко и сейчас чувствую себя прекрасно. Я уверен в правильности своего решения и рекомендую всем прийти в пункты вакцинации и защитить себя и своих близких от коварного заболевания, - подчеркнул врач. - Массовая вакцинация поможет нам сформировать коллективный иммунитет и быстрее вернуться к привычному образу жизни».

Парламентарии, которые еще не привились, также планируют принять участие в вакцинации.

«Многие говорят, что обязательная иммунизация излишняя. Но пандемия не отступает. Заболеваемость высокая, и, к сожалению, не для всех заболевание проходит легко. Испытал это на себе – в конце ноября прошлого года попал в моногоспиталь №2 в Вологде. Было трудно – все симптомы коварной болезни прочувствовал лично. И повторить – нет абсолютно никакого желания! Поэтому принял решение о вакцинации, - рассказал председатель комитета по регламенту и депутатской деятельности Павел Горчаков. - Сейчас сдаю необходимые тесты. Антитела пока есть. Но вакцина позволит поддерживать защиту и дальше. А значит, лучше не откладывать. Поэтому уже на следующей неделе сделаю прививку».

Председатель комитета по экологии и природопользованию, советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Людмила Гусева отметила, что положительный эффект вакцинации уже подтверждается фактами.

«Да, прививка не исключает возможность заражения коронавирусом. Но она определенно помогает минимизировать риски, в том числе тяжёлых и критических последствий ковида. Красноречивее любых слов - факты. Это ярко подтверждает пример компании «Северсталь», в которой я тружусь. На данный момент привиты более 20 000 сотрудников череповецкой площадки. При этом уровень госпитализации наших работников ничтожно мал: среди пациентов моногоспиталей в тяжелом состоянии и на ИВЛ нет ни одного металлурга. Если бы мы имели такой процент вакцинировавшихся по городу, думаю, нам бы не пришлось обсуждать перспективы открытия четвёртого моногоспиталя. Прошу каждого проявить сознательность, доверять не слухам, а фактам, позаботиться о себе и своих близких».

Сейчас в регионе развернуты 145 пунктов вакцинации, в том числе 22 мобильных. Необходимый запас вакцины в регионе имеется.