Желая купить экскаватор, житель Усть-Кубинского района отправил мошенникам больше миллиона рублей

08.10.2021 [Происшествия]

43-летний житель Усть-Кубинского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже мини-экскаватора. Договорившись с автором сообщения о покупке, он перевёл ему 1 170 000 рублей. После продавец перестал выходить на связь, а потерпевший так и не получил оплаченную технику.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, техника

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