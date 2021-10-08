Желая купить экскаватор, житель Усть-Кубинского района отправил мошенникам больше миллиона рублей

43-летний житель Усть-Кубинского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже мини-экскаватора. Договорившись с автором сообщения о покупке, он перевёл ему 1 170 000 рублей. После продавец перестал выходить на связь, а потерпевший так и не получил оплаченную технику.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.