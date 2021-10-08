Небольшие дожди обещают синоптики в выходные в северных и восточных районах области

Всю текущую неделю территория Вологодской области находилась во власти мощного антициклона.

В выходные дни область высокого давления немного отступит на юг. С севера, по словам вологодских синоптиков, усилится влияние области пониженного давления. Учитывая тот факт, что антициклон блокирующий, отступать он будет медленно.

Центр циклона вынужден будет смещаться значительно севернее. Его облачные поля в выходные доберутся до северных и восточных районов нашей области, местами не исключен слабый дождь.

«В воскресенье, 10 октября, наибольшее влияние ложбины ощутят на себе жители востока, где пройдет слабый дождь. В целом температурный фон останется на 3-4 градуса выше нормы, в ночные часы до 7 градусов, днем +7 - +12 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

С наступлением новой недели антициклон продолжит «сопротивляться» и оградит от ненастной погоды, поэтому начало следующей недели вновь будет без существенных осадков.