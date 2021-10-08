Стоимость капремонта может вырасти на четверть

До конца 2021 года стоимость оказания услуг по капремонту может вырасти на 25%. Это связано с подорожанием строительных материалов. Текст постановления, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на интернет – портале правовой информации.

Сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.

Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.

Как указывает РИА Новости, с начала года стоимость строительных материалов, стекла и металла в России выросла на 150 - 300%. Это привело к существенному подорожанию строительства и потребовало дополнительных расходов бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных и региональных программ.