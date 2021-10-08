На станции Грязовец женщина погибла под колесами грузового поезда

Трагичный случай произошел на 448-м километре станции Грязовец. Грузовым поездом была сбита женщина, которая переходила железнодорожные пути.

«Сотрудниками транспортной полиции установлена личность пострадавшей. Ею оказалась 41-летняя местная жительница. Выяснено, что женщина пересекала железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов, при этом разговаривая по телефону. Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - пояснили в вологодском линейном отделе МВД на транспорте.

В результате ЧП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено родственникам пострадавшей.

В настоящее время по факту происшествия сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.