На станции Грязовец женщина погибла под колесами грузового поезда

08.10.2021 [Происшествия]

Трагичный случай произошел на 448-м километре станции Грязовец. Грузовым поездом была сбита женщина, которая переходила железнодорожные пути.

«Сотрудниками транспортной полиции установлена личность пострадавшей. Ею оказалась 41-летняя местная жительница. Выяснено, что женщина пересекала железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов, при этом разговаривая по телефону. Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - пояснили в вологодском линейном отделе МВД на транспорте.

В результате ЧП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено родственникам пострадавшей.

В настоящее время по факту происшествия сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

Тэги: грузовой поезд, происшествие

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