Сокольский шестиклассник умер, упав с крыши пятиэтажного дома

В микрорайоне Шатенево в Соколе шестиклассник упал с крыши пятиэтажного дома. Инцидент произошёл около 9 утра. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сокольского района Юрий Васин.

В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу в Вологде. Издание ГородВО со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Вологодской области сообщает, что спасти мальчика не удалось.

По факту гибели пострадавшего проводится проверка, сообщили корреспонденту newsVO в пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.