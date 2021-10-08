Сокольский шестиклассник умер, упав с крыши пятиэтажного дома

08.10.2021 [Происшествия]

В микрорайоне Шатенево в Соколе шестиклассник упал с крыши пятиэтажного дома. Инцидент произошёл около 9 утра. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сокольского района Юрий Васин.

В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу в Вологде. Издание ГородВО со  ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Вологодской области сообщает, что спасти мальчика не удалось.

По факту гибели пострадавшего проводится проверка, сообщили корреспонденту newsVO в пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: подростки, упал с высоты, смерть

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