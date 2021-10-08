284 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 284 новых случая коронавирусной инфекции. 265 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли. Такие данные 8 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 70 880 пациентам. Большая часть из них — 63 971 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 962 человека.

Вологодская область находится на 30 месте среди регионов России по уровню распространения COVID.