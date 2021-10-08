В Белозерске въехавшего в отбойник водителя лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Белозерске суд привлёк 56-летнего местного жителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

21 августа 2021 года пьяный привлекаемый за рулём «LADA Vesta» въехал в бетонные блоки на улице Набережной.

«В судебном заседании мужчина вину не признал. Утверждал, что в отбойник въехал случайно, спиртное выпил после ДТП, так как расстроился из-за случившегося. С места ДТП не скрывался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд не согласился с доводами мужчины, так как тот двигался со скоростью около 80 км/ч и, въехав в отбойник, сдвинул его примерно на пять метров. Кроме того, он заявил прибывшим на место полицейским, что употреблял спиртное до ДТП.

Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на полтора года.

Ранее newsVO сообщал, что жителя Череповца оштрафовали и лишили прав за пьяную езду в день рождения.