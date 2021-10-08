Двое вологжан воровали аккумуляторы с грузовиков

08.10.2021 [Происшествия]

О краже аккумуляторов стало известно от представителя организации, расположенной на улице Саммера областного центра. По его словам, неизвестные проникли в ангар, откуда похитили в общей сложности 10 аккумуляторов от грузовых машин.  

Сыщики вычислили предполагаемых воров. Ими оказались двое ранее судимых 24-летних вологжан.

"Задержанные рассказали, что они заранее присмотрели ангар на улице Саммера. Приехав туда в ночное время, они отжали окно и проникли внутрь. Аккумуляторы от грузовых машин по очереди вынесли на улицу и спрятали в кустах. Затем вызвали грузовую Газель и отвезли похищенное в пункт приема металла, получив за это 10 тысяч рублей", - рассказали в пресс - службе УМВД Вологодской области.

Также сыщики выяснили, что в отношении приятелей в другом отделе полиции возбуждено еще одно уголовное дело за попытку хищения бензина с территории предприятия.

Тэги: кража, аккумуляторы

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