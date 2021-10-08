В Череповце 13-летний подросток пытался вырвать сумку у пенсионерки

08.10.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудник полиции задержал 13-летнего подростка, который пытался отобрать сумку у пенсионерки. Инцидент произошёл на улице Ветеранов. Полицейский услышал крики потерпевшей.

«Поспешив на помощь, оперативник увидел, как неизвестный молодой человек пытается вырвать сумку у пожилой женщины, лежащей на асфальте. Полицейский окликнул нападавшего, после чего тот выпустил из рук чужое имущество и попытался скрыться, но был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, так как при падении она сильно ударилась коленями. Выяснилось, что подросток уже находится на профилактическом учёте.

На мать задержанного составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Причины инцидента устанавливаются.

Тэги: подросток, нападение, пенсионерка, сумки

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