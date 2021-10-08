Росреестр объявил акцию по сбору батареек

08.10.2021 [Общество]

Управление Росреестра по Вологодской области приглашает всех желающих присоединиться к акции по сбору отработавших свой срок батареек. До 29 октября вологжане смогут сдать батарейки в Вологде по адресу: улица Челюскинцев 3. 

«Акция по сбору батареек проходит в Управлении Росреестра по Вологодской области впервые. Проводя такую акцию, мы ставим своей целью способствовать формированию ответственного отношения к утилизации отходов у сотрудников Управления. Также каждый желающий и неравнодушный к сохранению нашей природы может присоединиться к данной акции», - говорит председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Вологодской области Мария Казачкова.

Контейнер для сбора использованных батареек установлен в фойе Управления Росреестра по Вологодской области. 

По данным ученых из агентства по охране окружающей среды США на долю батареек приходится более 50 % токсических выбросов из всех бытовых отходов. Также подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами примерно 20 квадратных метров земли, а в лесу на этой площади живут и растут два дерева, два крота, один ежик и несколько тысяч дождевых червей! Зараженный мусор проникает в грунтовые воды, которые мы пьем. Кроме того, мусор также сжигают, что приводит к тому, что все эти токсичные отходы и тяжёлые металлы попадают прямиком в атмосферу, которой мы все с вами дышим.

Попадая в организм человека, вредные вещества, которые содержатся в использованных батарейках, накапливаются в нем, ухудшая здоровье.

Тэги: Экология, батарейки

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