Жительница Тарногского района получила условный срок за кражи продуктов из чужих кладовок

В Тарногском районе суд вынес приговор в отношении 35-летней ранее судимой местной жительницы, признанной виновной в краже.

«С 20 марта по 8 апреля 2021 года подсудимая срывала запорные устройства и незаконно проникала в кладовки в подвалах многоквартирных домах в с. Красное Тарногского района, откуда похищала продукты питания», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Сумма ущерба от действий женщины составила 2170 рублей. Суд назначил ей наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.