Владимир Путин не будет «проставляться» на день рождения

07.10.2021 [Общество]

Владимир Путин обычно не «проставляется» на свой день рождения, заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиции проставляться нет, все-таки вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а администрация тем более — это рабочий день», — сказал он.

Сегодня Путин отмечает 69 лет. По словам Пескова, на этот день у президента есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими.

Зарубежные политики уже поздравили Путина с днем рождения, следует из сообщения на сайте Кремля. По телефону с главой государства поговорили президенты Белоруссии и Азербайджана, премьер-министры Армении и Израиля, действующий и первый президент Казахстана, президент Турции и многие другие.

Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. Президент США Джо Байден на данный момент не поздравил своего российского коллегу.

Тэги: Путин, день рождения

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева

Похожие новости

Вологодские пенсионеры начнут получать «путинские» 10 тыс. рублей со 2 сентября

По словам губернатора, в регионе эту выплату получат более 370 тыс. человек

935
0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: закон о СМИ-иноагентах «должен быть и будет»

Так в Кремле прокомментировали обращение журналистов, которые потребовали от властей отменить этот закон

886
0

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Инициатива коснется и работающих

1303
0

Бывший пилот Путина рассказал, в каких условиях летает президент

Константин Терещенко — гендиректор Специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента РФ. Он проработал в отряде более 30 лет, 17 из которых был шеф-пилотом президента.

1854
0

Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая

Они должны быть оплачены по окладу

4283
0

Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля

Об этом сообщил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию

22952
0

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%

Об этом сообщил президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию 21 апреля

2787
0

Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе

Об этом Президент Владимир Путин сказал в обращении к Федеральному собранию 21 апреля

4590
0

Путин пообещал новые выплаты беременным женщинам

Россиянки, находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на 6350 рублей в месяц от государства

2045
0

Двум подросткам, написавшим «Путин — *****» на здании правительства области, грозит до трех лет колонии

Их будут судить по статье о вандализме, прокуратура пишет, что здание подростки "осквернили"

2397
0

Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным

Подольный присутствовал на встрече президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

3997
0

Житель Вологды сфотографировал надпись «Путин *****» и выложил в сеть: на него составили протокол об оскорблении власти

Полицейский, который опрашивал Дмитрия, сказал, что «все же понимают», про кого идет речь в надписи: «Зачем человека унижать, если ты его даже не знаешь лично?»

3707
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» начала новый сезон чемпионата России по баскетболу с двух побед
Жительница Тарногского района получила условный срок за кражи продуктов из чужих кладовок
Владимир Путин не будет «проставляться» на день рождения
Администрации Вологды подняла тарифы на захоронения и рытье могил
Житель Вытегры украл бутылку водки из магазина в День знаний
В Ферапонтове начались съемки художественного фильма о библиотеке Ивана Грозного
Жилой дом сгорел сегодня в поселке Уткино (видео)
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3330
0
07.10.2021 [БлогоVO]

«Власть только и делает, что наглеет день ото дня, переламывая лучших из лучших»

173
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

522
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика