Владимир Путин не будет «проставляться» на день рождения

Владимир Путин обычно не «проставляется» на свой день рождения, заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиции проставляться нет, все-таки вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а администрация тем более — это рабочий день», — сказал он.

Сегодня Путин отмечает 69 лет. По словам Пескова, на этот день у президента есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими.

Зарубежные политики уже поздравили Путина с днем рождения, следует из сообщения на сайте Кремля. По телефону с главой государства поговорили президенты Белоруссии и Азербайджана, премьер-министры Армении и Израиля, действующий и первый президент Казахстана, президент Турции и многие другие.

Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. Президент США Джо Байден на данный момент не поздравил своего российского коллегу.