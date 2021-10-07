Администрации Вологды подняла тарифы на захоронения и рытье могил

В Вологде похороны теперь станут дороже.

Соответствующее постановление об изменении тарифов на на услуги МУП «Ритуал-спецслужба» по рытью могил и захоронению опубликовано на сайте администрации города Вологды 4 октября.

Цены на ритуальные услуги по рытью могил и захоронениям выросли почти на 50%. Так, если раньше в летний период рытье могил размером 2.3 x 1.0 x 1.5 м без ограды стоило 2967 рублей, а захоронение 771 рубль, то сейчас эти услуги будут стоит 4 202 рубля и 1091 рубль. Зимой такое же захоронение обойдется родственникам умерших в 7 963 рубля и 1 200 рублей против 5480 и 871 рубля, которые надо было заплатить до этого. Цены будут действовать до декабря 2022 года.