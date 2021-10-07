Жилой дом сгорел сегодня в поселке Уткино (видео)

07.10.2021 [Происшествия]

Видео пожара жилого дома в поселке Уткино появилось сегодня на страничке пользователя Димы Олегина. На кадрах первого видео видно, что пожар только начинается. На месте ЧП работал только один пожарный расчет.

Однако уже через несколько минут дом был полностью охвачен огнем, начала рушиться крыша. Треск от лопавшегося шифера был похож на взрывы.

Как комментирует сам Дима Олегин, в результате пожара никто не пострадал. Дом, правда, сгорел полностью. В региональном управлении МЧС пояснили, что в ликвидации ЧП было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

Тэги: пожар, жилой дом

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