Кирилловский районный суд простил виновных в гибели собаки

В Кириллове районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении двоих местных жителей – Виктора Ларичева и Александра Порошина, которые обвинялись по статье 245 УК – «Жестокое обращение с животными».

Как писало NewsVo, 27 июня этого года мужчины, будучи пьяными, утопили собаку в реке Гремихе Кирилловского района. Сами они объяснили это тем, что собака мешала отдыхать.

«Хозяин животного ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых в связи с примирением, поскольку они перед ним извинились, загладили причиненный вред. В свою очередь подсудимые пояснили, что сожалеют о случившемся и глубоко раскаиваются в содеянном», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Против прекращения уголовного дела не возражал также и гособвинитель.

В итоге суд прекратил в отношении Ларичева и Порошина уголовное дело в связи с примирением сторон.