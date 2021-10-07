277 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

07.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции. 254 человека выздоровели, двенадцать человек умерли. Такие данные 7 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 70 596 пациентам. Большая часть из них — 63 706 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 951 человек.

Вологодская область находится на 29 месте среди регионов России по уровню распространения COVID.

Тэги: COVID, инфекция, заболевание

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