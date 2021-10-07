Врач из Вологды за четыре дня перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

07.10.2021 [Происшествия]

55-летняя жительница Вологды, работающая врачом, стала жертвой мошенников.

«Женщина рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о подозрительных операциях на нее счетах. Для сохранности своих сбережений ей необходимо было проследовать в салон сотовой связи, где приобрести новый сотовый телефон и сим-карту, после чего создать виртуальную карту банка через специальную программу. Далее проследовать в один из торговых центров и внести через банкомат денежные средства на вновь созданный счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Пострадавшая выполнила указания злоумышленника и за четыре дня перевела на указанные им счета около полутора миллионов рублей личных сбережений и около 580 тысяч рублей, взятых в кредит.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали восемь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около четырёх миллионов рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева

Похожие новости

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около 4 млн. рублей

Одна из пострадавших — жительница Вожегодского района — перевела злоумышленникам больше 1,7 млн. рублей, взятых в кредит

376
0

Пенсионерка из Череповца отправила мошенникам полмиллиона рублей

Злоумышленник убедил потерпевшую, что перевод денег на «безопасный счёт» сохранит её сбережения

531
0

Череповчанка отправила мошенникам полмиллиона рублей, желая заработать на торгах

Информацию о таком способе получения дохода женщина нашла в интернете

1448
0

Вологжанин оформил микрозаём на бывшего подчинённого

Он пояснил, что не хотел портить кредитную историю. Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество.

1592
0

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около семи миллионов рублей

Одна из потерпевших — жительница Вологды — перевела больше двух миллионов рублей, вкладывая якобы в инвестиции на бирже

2736
0

Череповчанка потеряла кредитные деньги в финансовой пирамиде и обратилась в полицию

Для вклада она оформила кредит на 1,3 млн рублей

1456
0

Мошенники обманули молодую учительницу из Великого Устюга, оформив кредит на 249 тыс. рублей

Девушка сама сообщила злоумышленникам данные банковской карты

1749
0

Мошенники украли 169 тысяч рублей со счетов пенсионера из Харовского района

Перед этим они выманили у потерпевшего данные его карт

1384
0

Вологжанин оформил кредит, чтобы не дать мошенникам получить деньги от его имени

После он сообщил данные карты звонившему ему якобы сотруднику банка и с его счёта списали 275 тысяч рублей

1407
0

Желая купить сапоги, устюжанка перевела мошенникам больше восьми тысячи рублей

Не получив товар, женщина обратилась в полицию

674
0

Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников

Ущерб от преступной деятельности составил более 10 млн рублей

931
0

Двух череповчан обманули при оказании интимных услуг

Один лишился 13,5 тысяч рублей, второй - 40 тысяч рублей

1767
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дополнительный пункт вакцинации будет работать в центре Вологды 7 и 8 октября
Кирилловский районный суд простил виновных в гибели собаки
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
277 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Врач из Вологды за четыре дня перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Никольская ЦРБ задолжала полмиллиона рублей за питание больных
В Вологде росгвардейцы вернули домой потерявшуюся девочку
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3305
0
07.10.2021 [БлогоVO]

В Череповец пришли два автобуса МАЗ — 107. Это машины с пробегом, мы их взяли в «Мосгортрансе» совершенно бесплатно

270
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

504
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика