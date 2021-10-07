Врач из Вологды за четыре дня перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

55-летняя жительница Вологды, работающая врачом, стала жертвой мошенников.

«Женщина рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о подозрительных операциях на нее счетах. Для сохранности своих сбережений ей необходимо было проследовать в салон сотовой связи, где приобрести новый сотовый телефон и сим-карту, после чего создать виртуальную карту банка через специальную программу. Далее проследовать в один из торговых центров и внести через банкомат денежные средства на вновь созданный счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Пострадавшая выполнила указания злоумышленника и за четыре дня перевела на указанные им счета около полутора миллионов рублей личных сбережений и около 580 тысяч рублей, взятых в кредит.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали восемь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около четырёх миллионов рублей.