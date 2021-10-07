Никольская ЦРБ задолжала полмиллиона рублей за питание больных

07.10.2021 [Общество]

Никольская ЦРБ погасила полумиллионный долг, который возник перед Потребительским обществом «Общепит». Произошло это по требованию местной прокуратуры.

Как было установлено в ходе прокурорский проверки, между БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» и Потребительским обществом «Общепит» в сентябре 2020 года был заключен контракт на оказание услуг по организации питания пациентов больницы.

«Никольская ЦРБ осуществляло оплату предоставляемой услуги с нарушением установленных по контракту сроков и задолженность по оплате на момент проверки составляла более 527 тыс. рублей», - пояснили в прокуратуре области.

После проверки в адрес и.о. директора больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - пояснили в ведомстве.

Тэги: районная больница, долг, питание

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