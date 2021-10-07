В Вологде росгвардейцы вернули домой потерявшуюся девочку

В Вологде сотрудники Росгвардии вернули домой потерявшуюся 4-летнюю девочку.

В домашней одежде и без обуви она пришла в магазин на улице Разина 6 октября около 12:50. Работники сообщили об этом правоохранителям.

«Администратор торговой точки пояснила, что малышка зашла в торговый зал с улицы и в силу своего малолетнего возраста не могла сообщить о себе никаких данных», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии

Через некоторое время в магазин пришёл 9-летний брат девочки и тётя детей. Они пояснили, что ребёнок ушёл из дома, когда её мать отвлеклась на кухне. Заметив пропажу, все родственники отправились на её поиски.

Установив место жительства «потеряшки», её вернули родителям.

Спустя час росгвардейцы помогли вернуться домой 7-летнему мальчику, который ушёл из дома на прогулку и потерялся. Его нашли в районе Осановского проезда.