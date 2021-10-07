На Вологодчине упростили выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам

07.10.2021 [Общество]

До настоящего времени право на жилищный сертификат имели граждане, отнесенные к категории дети-сироты, в отношении которых до 1 января 2021 года судебным актом определено получение жилья.

«Внесены поправки, по которым судебный акт будет не нужен. Теперь больше детей-сирот смогут воспользоваться сертификатом и приобрести квартиру. Я считаю, что данная поправка очень значима, человечна и отвечает потребностям людей», - рассказала председатель комитета по социальной политике Елена Быкова.

Кроме того, поправки разрешают заявителю по уважительным причинам один раз продлить срок действия сертификата с полугода еще на три месяца. Можно повторно обратиться с заявлением о предоставлении социальной выплаты, если гражданин не успел ее использовать в связи с истечением срока действия сертификата.

Решение о предоставлении жилищных сертификатов взамен готового жилья детям-сиротам депутатами ЗСО было принято в декабре 2020 года. Это стало одной из мер по сокращению очереди на получение квартир. По состоянию на 1 июня 2021 года в списке детей – сирот числится 3135 человек, из них право на предоставление наступило у 2124 человек, - сообщает пресс - служба Законодательного собрания области.  

Воспользоваться сертификатом дети-сироты могут с 1 января 2021 года. На эти цели в бюджете области ежегодно предусмотрено 86 млн. рублей. Однако количество поданных заявлений в департамент строительства пока невелико. Причины – слишком жесткие критерии отбора получателей денежной выплаты. Поэтому условия получения сертификатов было решено упростить.

При этом продолжают действовать критерии, по которым сертификаты будут предоставляться только тем гражданам, которые социализировались в обществе.  Продолжает действовать и возрастной порог – 23 года. По мнению депутатов, это необходимо, чтобы полученные средства дети-сироты использовали по назначению – на приобретение жилья.

Тэги: ЗСО, поправки

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