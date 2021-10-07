Из-за запрета на продажу спиртного ночью череповчанин выпил в магазине бутылку коньяка

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя, который выпил бутылку коньяка в гипермаркете на Шекснинском проспекте. Сигнал об инциденте поступил около полуночи.

Работница магазина пояснила, что видела, как мужчина взял с прилавка коньяк, выпил бутылку и спрятал пустую тару за прилавок. После он положил в корзину продукты и пошёл на кассу.

«Череповчанин 1980 г. р. пояснил, что хотел выпить, но поскольку продажа алкогольных напитков запрещена в ночное время, решил употребить спиртное прямо в магазине», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.