В Кириллове лошадь Забава лягнула 10-летнюю девочку в лицо

В Кириллове суд привлёк 65-летнего местного жителя к административной ответственности за оставление лошади без надзора, повлёкшее причинение вреда здоровью 10-летней девочки.

«Как следует из протокола об административном правонарушении, 14 августа этого года пенсионер привел лошадь по кличке Забава на городской пляж в г. Кириллове Вологодской области, где привязал ее к колу на веревке для выпаса и оставил без присмотра. Около 12:00 лошадь лягнула по лицу десятилетнюю девочку, которая вместе с матерью подошла к ней», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде привлекаемый частично признал вину и пояснил, что принял все меры безопасности, а лошадь была привязана. Ему назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.