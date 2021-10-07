В Вологде задержали сокольчанина с наркотиками

07.10.2021 [Происшествия]

В Вологде на улице Добролюбова сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Сокола, подозреваемого в хранении наркотиков. У него изъяли свёрток с запрещённым веществом общей массой 0,38 грамма.

«Задержанный рассказал полицейским, что в сети Интернет приобрел наркотик. Продавец скинул ему координаты закладки в Вологде. Мужчина специально приехал в областной центр из Сокола, чтобы забрать наркотик, после чего был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось также, что месяцем ранее суд оштрафовал задержанного за хранение наркотиков на 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, задержание
Видео пресс-службы областного УМВД

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