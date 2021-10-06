За жестокое обращение с животными планируется установить административную ответственность

06.10.2021 [Общество]

Требования в области защиты животных существовали и ранее. При этом ответственность за нарушение правил предусмотрена не была. На устранение этого несоответствия направлен законопроект.

«Ненадлежащее обращение с животными – эта та тема, с которой к нам очень часто обращаются избиратели, и очень часто не хватает именно административной ответственности за ненадлежащее обращение с животными. В законопроекте есть пункт о том, как мы должны содержать питомцев, есть перечень животных, которые не должны находиться в домашних условиях. Прописаны ситуации, с которыми мы периодически сталкиваемся, - когда пожилая женщина содержит в квартире 19 кошек, или приехал цирк, и посетители видят, что животных мучают. После принятия закона за такие нарушения будет предусмотрена административная ответственность», - рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию Людмила Гусева.

Законопроектом предполагается установить административную ответственность за жестокое обращение с животными, за несоблюдение требований к их содержанию, в том числе в цирках и зоопарках. Не забыты в законопроекте и безнадзорные животные. Предусмотрено наказание за нарушение требований к обращению с ними. Кроме того, к административному наказанию, в случае принятия закона, будут привлекаться владельцы приютов, где будут нарушены правила содержания питомцев.

Предполагается, что возбуждением дел об административном нарушении будут заниматься органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

«Принятие законопроекта повысит эффективность соблюдения законодательства в области обращения с животными. Поэтому сегодня мы этот законопроект поддержали и очень надеемся, что он будет принят в Государственной Думе», - отметила Людмила Гусева.

Тэги: ЗСО, законопроект

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