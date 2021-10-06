Устюжанин во время ссоры толкнул знакомую в спину: та упала на лестницу и умерла

06.10.2021 [Происшествия]

В Устюженском районе суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Инцидент произошёл в подъезде дома в посёлке им. Желябова 20 апреля 2021 года. Подсудимый был пьян и, выходя из квартиры, встретил знакомую — 48-летнюю потерпевшую. Они поссорились.

«Испытывая к женщине возникшую личную неприязнь, мужчина нанес ей с достаточной силой удар в спину, от которого она с ускорением перелетела на лестницу крыльца, упала и ударилась головой о землю. Полученные повреждения были не совместимы с дальнейшей жизнью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.

Тэги: вред здоровью, смерть по неосторожности, приговор
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века

Похожие новости

Житель Кичменгско-Городецкого района ударил отца ножом во время ссоры о ведении домашнего хозяйства

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно

1443
0

За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей

Компенсацию морального вреда в пользу пациента, которому был причинен тяжкий вред здоровья, взыскал вологодский городской суд

3757
0

Ударившая собутыльника отвёрткой жительница Вохтоги получила условный срок

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего 7 апреля 2021 года

1258
0

Никольчанина осудили условно за то, что он бросил в соседа поленом

Инцидент произошёл в деревне Есипово 6 марта 2021 года

1272
0

Сокольчанин получил пять месяцев колонии за то, что ударил знакомого топориком по голове

Между ними случилась ссора из-за интернет трансляции, которую вёл подсудимый

777
0

В Череповце подрались двое вахтовиков

В итоге у одного из них открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.

1109
0

Житель Череповецкого района сломал челюсть односельчанину

Инцидент произошёл 12 сентября 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы.

1505
0

Череповчанин избил коллегу рукояткой кувалды

Инцидент произошёл 4 февраля 2021 года. Суд обязал его выплатить потерпевшему 245 тысяч рублей компенсации морального вреда и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

1721
0

Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

Инцидент произошёл 8 марта 2021 года. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также краже и незаконном хранении боеприпасов, и приговорил к четырём годам колонии

1124
0

В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима

1353
0

Вологжанин ударил ножом прохожего, который оскорбил его подругу

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшему 250 000 рублей

1027
0

Вологжанка ударила оскорбившего её мужчину стаканом по лицу

Её приговорили к 100 часам обязательных работ

852
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За жестокое обращение с животными планируется установить административную ответственность
Устюжанин во время ссоры толкнул знакомую в спину: та упала на лестницу и умерла
В области увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ
С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
В Череповце бывший работник украл у строительной фирмы инструменты на 200 тысяч рублей
Вологжанин украл велосипед, чтобы покататься по ночному городу
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3226
0
06.10.2021 [БлогоVO]

Умирающая река Вологда

293
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

425
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика