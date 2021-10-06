Устюжанин во время ссоры толкнул знакомую в спину: та упала на лестницу и умерла

В Устюженском районе суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Инцидент произошёл в подъезде дома в посёлке им. Желябова 20 апреля 2021 года. Подсудимый был пьян и, выходя из квартиры, встретил знакомую — 48-летнюю потерпевшую. Они поссорились.

«Испытывая к женщине возникшую личную неприязнь, мужчина нанес ей с достаточной силой удар в спину, от которого она с ускорением перелетела на лестницу крыльца, упала и ударилась головой о землю. Полученные повреждения были не совместимы с дальнейшей жизнью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.