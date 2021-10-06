В области увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ

06.10.2021 [Общество]

Дополнительные средства в размере 437 миллионов рублей будут направлены на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«Ежегодно мы закладываем средства на компенсационные выплаты гражданам, которые имеют льготы. Однако с 1 июля этого года тарифы на услуги ЖКХ были увеличены, и чтобы выполнить все взятые на себя обязательства, мы увеличили объем средств на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», - рассказал заместитель председателя ЗСО Роман Заварин.

Кроме того, по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» было принято решение об увеличении больше, чем в два раза единовременной денежной компенсации за приобретение сжиженного газа, - сообщает пресс – служба ЗСО.

«Летом в адрес депутатов Законодательного Собрания поступило множество обращений граждан по вопросу резкого роста цен на газ в баллонах. В августе состоялся круглый стол, по итогам которого была подготовлена инициатива, принятая сегодня на сессии, - рассказал Роман Заварин. – Во-первых, мы увеличили сумму компенсации. До принятия закона она составляла 1,5 тысячи рублей, а теперь ее размер вырос до 3400 рублей. Во-вторых, мы предусмотрели возможность получить выплату для еще одной категории граждан – малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан. Таким образом, еще порядка 8 тысяч вологжан смогут воспользоваться этой мерой поддержки».

Всего ЕДК на приобретение сжиженного газа будут получать порядка 80 тысяч жителей области. Средства на выплаты предусмотрены в бюджете региона в полном объеме.

Тэги: ЗСО, выплаты

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