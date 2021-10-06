В Череповце бывший работник украл у строительной фирмы инструменты на 200 тысяч рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу из вагончика строительной фирмы на улице Городецкой. Представитель организации оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался бывший работник фирмы — 43-летний череповчанин. Его задержали.

«В разговоре с полицейскими задержанный пояснил, что вагончик открыл своими ключами. Сложив в пакеты винтовой аккумулятор, отбойный молоток, сварочный инвертор, несколько угловых шлифовальных машинок и другую технику, он поймал попутную машину и отвез похищенное к себе домой. Позже злоумышленник реализовал всю технику за 7 тысяч рублей, потратив деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.