В Череповце бывший работник украл у строительной фирмы инструменты на 200 тысяч рублей

06.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу из вагончика строительной фирмы на улице Городецкой. Представитель организации оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался бывший работник фирмы — 43-летний череповчанин. Его задержали.

«В разговоре с полицейскими задержанный пояснил, что вагончик открыл своими ключами. Сложив в пакеты винтовой аккумулятор, отбойный молоток, сварочный инвертор, несколько угловых шлифовальных машинок и другую технику, он поймал попутную машину и отвез похищенное к себе домой. Позже злоумышленник реализовал всю технику за 7 тысяч рублей, потратив деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

Тэги: кража, строители, инструменты

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века

Похожие новости

Пять упаковок сыра и две бутылки вермута: в Вологде вор-гурман в течение трёх дней крал продукты из магазина

Его задержали росгвардейцы

609
0

Череповчанин украл из отцовского гаража 350 тысяч рублей

Эти деньги потерпевший выручил с продажи автомобиля и хранил в боксе

522
0

В Шекснинском районе бдительная местная жительница помогла задержать дачного вора

Она сфотографировала машину, на которой злоумышленник вывез металлоконструкции с дачи её соседа

989
0

В Череповце мужчина переклеил ценники в супермаркете, чтобы дешевле купить дорогие пледы

Его задержали сотрудники Росгвардии

750
0

Вологжанин пытался похитить из магазина алкоголь на 20 000 рублей

Воришка был задержан нарядом Росгвардии

1294
0

Устюжанин через подвал залез в квартиру соседки и украл две тысячи рублей

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно

695
0

Житель Бабаево воровал с могил надгробные таблички и менял их на алкоголь

Мужчина их дробил и сдавал в пункт приема металла

781
0

В Вологде женщина дважды пыталась украсть еду из магазина

Злоумышленница попалась на попытке вынести из супермаркета бутылку рома и шаурму

1651
0

Жителя Никольского района наказали за кражу 10 литров крыжовника

40-летний Алексей Беляев обчистил кусты соседки, чтобы заработать на водку

905
0

В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

Задержанные — две местных жительницы — пояснили, что  у них закончился алкоголь, и они влезли в чужой дом в поисках имущества, которое можно продать

3003
0

Житель Верховажского района украл печь из бани соседки

Потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи рублей

2137
0

Задержанный за кражу череповчанин пытался подраться с росгвардейцами

Сумма ущерба от его действий составила около 4600 рублей

970
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За жестокое обращение с животными планируется установить административную ответственность
Устюжанин во время ссоры толкнул знакомую в спину: та упала на лестницу и умерла
В области увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ
С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
В Череповце бывший работник украл у строительной фирмы инструменты на 200 тысяч рублей
Вологжанин украл велосипед, чтобы покататься по ночному городу
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3226
0
06.10.2021 [БлогоVO]

Умирающая река Вологда

293
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

425
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика