Вологжанин украл велосипед, чтобы покататься по ночному городу

06.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда 58-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что транспорт пропал из подъезда, где он оставил его на ночь непристёгнутым. Он оценил ущерб в шесть тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 27-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

«Он пояснил полицейским, что накануне ходил в гости. Возвращаясь домой, на лестничной площадке он увидел непристегнутый велосипед, вывез его из подъезда и поехал кататься по ночному городу. Так как ему понравилось передвигаться на двухколесном транспорте, он оставил его себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Велосипед вернули владельцу.

Тэги: кража велосипедов

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века

Похожие новости

Череповчанин украл два велосипеда, чтобы погасить долги

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

879
0

Череповчанин украл детский велосипед и продал его за две тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело

696
0

В Харовске задержали подозреваемого в краже велосипеда «Land Rover»

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей

1023
0

Череповчанин помог полицейским задержать велосипедного вора

У подозреваемого изъяли четыре велосипеда, которые тот хотел продать. Возбуждено уголовное дело.

858
0

В Череповце задержали подозреваемого в краже велосипеда

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

560
0

В Череповце троих подростков осудили за кражу велосипеда

Все получили наказание в виде обязательных работ

1370
0

49-летняя жительница Бабаевского района украла с чужой дачи велосипед

Она разобрала транспорт и успела сдать несколько запчастей в металлолом

908
0

В Вологде полицейские нашли украденный в 2019 году велосипед

Девушка, которая на нём ехала, сказала, что купила транспорт у неизвестного мужчины

1261
0

В Тотьме двое подростков украли велосипеды, чтобы сбежать с подругами из дома

Возбуждено уголовное дело

1434
0

В Череповце задержали подозреваемого в краже детского велосипеда «Lamborghini»

Сумма ущерба составила 6000 рублей

1018
0

Житель Бабаево украл велосипед, чтобы возить на нём металлолом

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

1282
0

Вологжанин украл оставленный у поликлиники велосипед

Задержавшим его полицейским он сказал, что оставил транспорт у подъезда, но наутро велосипед пропал

7353
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За жестокое обращение с животными планируется установить административную ответственность
Устюжанин во время ссоры толкнул знакомую в спину: та упала на лестницу и умерла
В области увеличены компенсационные выплаты на услуги ЖКХ
С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации
В Череповце бывший работник украл у строительной фирмы инструменты на 200 тысяч рублей
Вологжанин украл велосипед, чтобы покататься по ночному городу
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3226
0
06.10.2021 [БлогоVO]

Умирающая река Вологда

293
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

425
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика