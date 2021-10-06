Вологжанин украл велосипед, чтобы покататься по ночному городу

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда 58-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что транспорт пропал из подъезда, где он оставил его на ночь непристёгнутым. Он оценил ущерб в шесть тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 27-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

«Он пояснил полицейским, что накануне ходил в гости. Возвращаясь домой, на лестничной площадке он увидел непристегнутый велосипед, вывез его из подъезда и поехал кататься по ночному городу. Так как ему понравилось передвигаться на двухколесном транспорте, он оставил его себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Велосипед вернули владельцу.