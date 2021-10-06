Бюджет Вологодской области бьет рекорды

Общие параметры бюджета значительно изменились: доходы увеличены на 34 млрд. рублей и составили рекордные 126 млрд. рублей. Расходы увеличены на четыре миллиарда и составили также рекордные 109 млрд. рублей. Профицит бюджета составляет 17 млрд рублей, - сообщает пресс – служба ЗСО.

«Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличиваются на 32,5 млрд. рублей в основном за счет роста поступлений от налога на прибыль наших крупнейших компаний - Северсталь и ФосАгро», - подчеркнул председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Спикер отметил, что из федерального бюджета в область дополнительно поступило 1,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией - более 516 миллионов рублей, на ремонт и содержание дорог - более 913 миллионов рублей, на приобретение трамваев - 574 миллиона рублей.

«Сегодня было принято решение из дополнительных средств областного бюджета 1,5 млрд рублей направить на увеличение заработной платы всем работникам бюджетной сферы на 10%», - пояснил Андрей Луценко.

Повышение произошло с 1 сентября 2021 года. Еще порядка 290 млн. рублей направят на поддержку сельского хозяйства. Более 114 млн. рублей пойдёт на обеспечение мер социальной поддержки в связи с повышением размера компенсации за сжиженный газ жителям области с 1500 до 3400 рублей. Ещё 437,3 млн. руб. - на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.