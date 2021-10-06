Пьяный вологодский подросток угнал машину и пытался скрыться от полицейских

В Вологде сотрудники полиции задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне «Шкода Октавиа».

Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль на 474 км. автодороги Москва-Архангельск, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге. Машину задержали на улице Клубова.

«В ходе работы с задержанным оперативники выяснили, что накануне вечером вологжанин отдыхал в Соколе со своими знакомыми. Злоупотребив спиртным, молодой человек решил вернуться домой в Вологду. Он проник в соседский гараж, в котором был припаркован автомобиль. Хозяин легкомысленно оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области