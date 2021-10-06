Весь комплект медалей завоевали вологжане на первенстве Северо-запада по дзюдо среди юношей и девушек

2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Вологжанка Ольга Смирнова одержала победу в весовой категории до 70 кг среди девушек, в финале взяв верх над представительницей новгородской области Александрой Белошеевой.

В весовой категории свыше 90 кг победу одержал Антон Лактионов. Вологжанин провел три поединка, в финале победив Олега Севрюгина из Мурманска.

Всего в турнире приняли участие 221 дзюдоист из Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми.