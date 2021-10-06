В Вологде ищут свидетелей ДТП с машиной скорой помощи и «Митсубиси»

06.10.2021 [Происшествия]

В Вологде ищут свидетелей ДТП, произошедшего на перекрёстке улицы Предтеченской и Советского проспекта 23 апреля 2021 года в 11:00, сообщает отдел городского ГИБДД.

67-летний водитель машины скорой помощи, двигаясь по Советскому проспекту со стороны улицы Галкинской с включёнными проблесковым маячком и звуковым сигналом, нарушил ПДД и, не убедившись, что ему уступают дорогу, выехал на перекрёсток с улицей Предтеченской, где столкнулся с «Митсубиси Лансер» под управлением 28-летнего вологжанина, отчего тот получил травмы.

Владеющих информацией об обстоятельствах инцидента просят позвонить по телефонам в Вологде: 76-31-55 или 76-50-50.

Тэги: поиск очевидцев, ДТП, скорая, ГИБДД

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