274 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 274 новых случая коронавирусной инфекции. 263 человека выздоровели, двенадцать человек умерли. Такие данные 6 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 70 319 пациентам. Большая часть из них — 63 452 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 939 человек.

Вологодская область находится на 29 месте среди регионов России по уровню распространения COVID.