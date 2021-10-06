Житель Вашкинского района получил два года колонии за разбойное нападение на пенсионерку

В Вашкинском районе суд вынес приговор 60-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении на жительницу села Липин Бор.

Как установлено судом, подсудимый и 93-летняя потерпевшая познакомились 24 июня. Женщина спросила, умеет ли тот ремонтировать печи. Обвиняемый ничего не ответил, а на следующий день пришёл к пенсионерке домой и стал распивать принесённую с собой водку.

«Чтобы избавиться от нежеланного гостя, потерпевшая решила дать ему денег, незаметно для подсудимого достала из кармана 500 рублей, подала их ему и попросила уйти. Однако эта сумма подсудимого не устроила, он потребовал еще денег. После отказа хозяйки он схватил ее за горло и начал душить, при этом засунул руку в левый карман ее халата, откуда достал 18 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Похищенные деньги вернули пострадавшей.