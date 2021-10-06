За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около 4 млн. рублей

40-летняя жительница Вожегодского района стала жертвой мошенников.

Она пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на потерпевшую кредит и для его отмены ей нужно «перебить заявку» и самой оформить заём. Женщина согласилась и, по указанию звонившего, перевела полученные деньги на указанный им счёт. Сумма ущерба составила 1 724 900 рублей.

Аналогичным образом мошенники выманили 940 тысяч рублей у 50-летней вологжанки и 525 тысяч рублей у 44-летней жительницы Череповца. Все деньги обе пострадавшие взяли в кредит.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около четырёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.