В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева

Драка двух водителей на кольцевой развязке по улице Конева попала сегодня на камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно, был ли контакт между внедорожной Тойотой и легковой машиной. Тем не менее, водитель легковушки выскочил из авто и набросился с кулаками на водителя внедорожника.

Пока шли разборки, все машины, следовавшие сзади, встали, образовав на кольце пробку.

Как долго оппоненты выясняли отношения на кулаках, не известно. На кадрах видно, что один из водителей автомобиля, стоящего в пробке, не выдержал и пошел разнимать драчунов.