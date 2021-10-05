В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева

05.10.2021 [Происшествия]

Драка двух водителей на кольцевой развязке по улице Конева попала сегодня на камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно, был ли контакт между внедорожной Тойотой и легковой машиной. Тем не менее, водитель легковушки выскочил из авто и набросился с кулаками на водителя внедорожника. 

Пока шли разборки, все машины, следовавшие сзади, встали, образовав на кольце пробку. 

Как долго оппоненты выясняли отношения на кулаках, не известно. На кадрах видно, что один из водителей автомобиля, стоящего в пробке, не выдержал и пошел разнимать драчунов.     

Тэги: драка, водители

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Жуткая кровавая драма разыгралась накануне в Грязовецком районе
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову

Похожие новости

Двое вологжан устроили драку на Горбатом мосту

Их задержали сотрудники Росгвардии

1723
0

В Вологде мужчина умер после драки на улице

Инцидент произошел в ночь на 7 августа на улице Поповича

1464
0

В Череповце мужчина доставлен в больницу после уличной драки

Его ударили по голове куском тротуарной плитки

1385
0

Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Соколе

Часть участников инцидента задержали

3853
0

В сети появилось видео массовой драки на улице в Соколе

Были нападения и на приехавших по вызову полицейских

2150
0

В Череповце подрались двое вахтовиков

В итоге у одного из них открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.

1108
0

В Череповце охранник подрался с мужчиной, который пытался украсть трубу

Росгвардейцы выяснили личность злоумышленника, им оказался пьяный 41-летний местный житель

858
0

Двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда»

Инцидент произошёл вечером 22 мая. Перед этим потерпевшие и подозреваемые вместе выпивали.

2202
0

Житель Великоустюгского района подозревается в причинении смертельной травмы собутыльнику

В ходе ссоры он ударил потерпевшего, а тот упал, ударился головой и скончался от полученной травмы

981
0

Двое пьяных вологжан устроили драку в ночном клубе и разбили зеркало

Предварительная сумма ущерба составила 25 000 рублей. Их задержали.

1262
0

В Череповце ищут свидетелей драки у ресторана на Советском проспекте

Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 апреля

2433
0

В Вологде пять человек устроили драку в аптеке на улице Благовещенской

Один из них был недоволен обслуживанием и стал скандалить с фармацевтом, а остальные решили вступиться за неё

1784
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
В Череповце талисману хоккейной «Северстали» рысёнку Севе снова оторвали лапу
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
В Вологде задержали подозреваемого в поджоге машины во дворе на набережной 6-й Армии
Из-за сбоя в работе соцсетей трафик обычных SMS вырос почти в пять раз
Олег Кувшинников удержал позиции в ТОП-10 самых крупных землевладельцев - губернаторов
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3151
0
05.10.2021 [БлогоVO]

Заседание штаба по коронавирусной инфекции. Заместитель губернатора Антон Кольцов — о введении QR-кодов

566
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

263
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика