Из-за сбоя в работе соцсетей трафик обычных SMS вырос почти в пять раз

Одна из российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов проанализировала трафик в собственной сети после сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp вечером 4 октября.

Как оказалось, из-за недоступности этих популярных сервисов абоненты МТС стали активно использовать традиционные каналы коммуникаций, в результате чего в течение нескольких часов количество исходящих SMS увеличилось в 4,6 раза, а продолжительность звонков – в 2,5 раза по сравнению с аналогичными часами в предыдущие дни.

Тысячи пользователей социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей Instagram и WhatsApp пожаловались накануне вечером на сбои в работе сервисов. Сообщения о неполадках начали появляться на портале Downdetector около 18:30 по московскому времени. Многие пользователи не смогли загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения, подключиться к системе или зайти в мессенджер.

Позже сбой назвали крупнейшим в истории Facebook за последние 13 лет. С более продолжительными неполадками компания сталкивалась в 2008 году: тогда ее сервисы были недоступны на протяжении суток.

В компании не назвали точную причину сбоя. Тем не менее, некоторые специалисты предполагают, что к проблемам могли привести неполадки в работе DNS-серверов, которые использует Facebook.

Если сравнивать объем передачи данных в соцсетях и мессенджерах в течение суток 4 октября с предыдущими днями, то некорректная работа Facebook и WhatsApp повлекла снижение их суточного трафика в сети на 30%, а Instagram – на 23%. В то же время трафик «Одноклассников» и Twitter вырос на 5,5% и 6% соответственно, а трафик «ВКонтакте» и TikTok почти не изменился.