Олег Кувшинников удержал позиции в ТОП-10 самых крупных землевладельцев - губернаторов

В итоговом рейтинге среди губернаторов Олег Кувшинников оказался в ТОП-10 среди коллег - землевладельцев.

Первая десятка лидеров по земельным площадям среди глав регионов оказалась очень разной. К примеру, по сравнению с губернатором Красноярского края Александром Уссом у вологодского губернатора Олега Кувшинникова (9 место) площадь земель в 87 раз меньше. Впрочем, и этих площадей хватило, чтобы оказаться в ТОП-10 губернаторов – землевладельцев.

Губернатор Красноярского края Александр Усс уже четвертый год удерживает первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев. Глава Брянской области Александр Богомаз находится на второй строчке и никак не может вернуть первую позицию, которую занимал в 2014–2016 годах. Третье место вновь осталось за губернатором Приморского края. В целом, как пишет «Ъ», в этом рейтинге меньше всего изменений по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по итогам декларационной кампании, у Олега Кувшинникова в собственности два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства - первый площадью 2154 квадрата и второй 1215 квадратных метров.

Самые крупные губернаторы землевладельцы по версии «Ъ» (кв.м.):