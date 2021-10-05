Олег Кувшинников удержал позиции в ТОП-10 самых крупных землевладельцев - губернаторов

05.10.2021 [Общество]

В итоговом рейтинге среди губернаторов Олег Кувшинников оказался в ТОП-10 среди коллег - землевладельцев.

Первая десятка лидеров по земельным площадям среди глав регионов оказалась очень разной. К примеру, по сравнению с губернатором Красноярского края Александром Уссом у вологодского губернатора Олега Кувшинникова (9 место) площадь земель в 87 раз меньше. Впрочем, и этих площадей хватило, чтобы оказаться в ТОП-10 губернаторов – землевладельцев.   

Губернатор Красноярского края Александр Усс уже четвертый год удерживает первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев. Глава Брянской области Александр Богомаз находится на второй строчке и никак не может вернуть первую позицию, которую занимал в 2014–2016 годах. Третье место вновь осталось за губернатором Приморского края. В целом, как пишет «Ъ», в этом рейтинге меньше всего изменений по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по итогам декларационной кампании, у Олега Кувшинникова в собственности два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства - первый площадью 2154 квадрата и второй 1215 квадратных метров.

Самые крупные губернаторы землевладельцы по версии «Ъ» (кв.м.):

  1. Усс Александр (Красноярский край) 293369
  2. Богомаз Александр (Брянская область) 99170
  3. Кожемяко Олег (Приморский край) 45000
  4. Кадыров Рамзан (Чечнская Республика) 32029
  5. Никитин Андрей (Новгородская область) 28443
  6. Руденя Игорь (Тверская область) 10000
  7. Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 6514
  8. Здунов Артем (Республика Мордовия) 3583
  9. Кувшинников Олег (Вологодская область) 3369
  10. Дюмин Алексей (Тульская область) 3127

 

Тэги: земля, ТОП-10, губернатор

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Жуткая кровавая драма разыгралась накануне в Грязовецком районе
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Начальники курсов признаны невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову

Похожие новости

Администрация Вологды незаконно предоставляла земельные участки на улице Бурмагиных

Факты незаконного предоставления земли выявлены прокуратурой города

 

1934
0

Вологжанин через суд взыскал с соседей 29,5 тысяч рублей за пользование его землёй

Семеро владельцев соседних участков установили забор за границей своей земли и 20 квадратных метров земли истца оказались в их пользовании

1184
0

В Тарногском районе прокуратура выявила факт незаконной передачи муниципальной земли фермерскому хозяйству

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности

1361
0

Владельцев асфальтового завода под Череповцом оштрафовали из-за нарушений земельного законодательства

По инициативе «ПКП Гермес» в правила землепользования и застройки Ирдоматского поселения были внесены изменения, которые, в нарушение закона, не были одобрены в ходе публичных слушаний

1450
1

В Вологде мошенник выкупил у администрации города участок по цене в шесть раз ниже кадастровой

Он незаконно воспользовался льготой на покупку, предоставив данные о том, что построил на участке дом.

6346
1

Житель Шекснинского района незаконно добывал песок на своем участке сельхозназначения

Землю у мужчины изъяли и собираются продать с торгов

1810
0

Бизнес и власть: как с одобрения чиновников у семьи отобрали часть участка в Кирилловском районе

Жители, которые из-за незаконного межевания лишились проезда и выхода к реке, считают, что нарушения не устраняют из-за кумовства. В частности, у Николая Мешалкина есть бизнес по сбору отходов, а одна из фирм зарегистрирована в одном здании с региональным оператором по обращению с ТКО «Аквалайном».

9382
1

Администрация Вологды через суд забрала у фирмы недостроенную автостоянку на Окружном шоссе

Объект незавершенного строительства будет продан с торгов

3394
1

В  Вытегорском районе выбрали участки для проекта «Вологодский гектар»

Их общая площадь -188 га.

1344
0

В программу «Вологодский гектар» собираются включить Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы

Эдуард Зайнак рассказал о критериях выбора районов, где бесплатно предоставляют землю.

1392
0

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области

1 апреля в регионе начала работать программа «Вологодский гектар».

2489
0

Пустующие земли сельхозназначения будут раздавать бесплатно в трех районах Вологодской области

В этих муниципалитетах будет реализовываться проект «вологодский гектар»

7204
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за сбоя в работе соцсетей трафик обычных SMS вырос почти в пять раз
Олег Кувшинников удержал позиции в ТОП-10 самых крупных землевладельцев - губернаторов
В Череповце двух женщин осудили за серию краж из квартир пенсионерок
Компенсация за сжиженный газ может увеличиться больше, чем в два раза
Пять упаковок сыра и две бутылки вермута: в Вологде вор-гурман в течение трёх дней крал продукты из магазина
В Вологде отменят парковку на улице Лермонтова
Пенсионерка из Череповца отправила мошенникам полмиллиона рублей
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3116
0
05.10.2021 [БлогоVO]

Теория разбитых окон в действии

29
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

736
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика